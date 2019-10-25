蔡英文總統今與馬紹爾群島共和國總統海妮會談暨見證簽署《中華民國(台灣)政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定》，總統致詞表示，面對特定勢力透過金錢收買等手段，試圖破壞區域穩定的現狀，中華民國台灣絕對不會屈服。

蔡總統致詞指出，時首先歡迎海妮總統再次率團來訪，並表示，今年3月，她前往馬紹爾群島參加「太平洋婦女領袖會議」時，也受到熱烈的接待，很高興這次能在台灣見面。

總統說，這次要一起見證中華民國台灣和馬紹爾群島共和國共同簽署《經濟合作協定》（ECA）。這項協定將會促進兩國的經貿合作，讓夥伴關係更上一層樓。

談及雙方經貿合作，總統提到，為了加強經貿合作，今年5月和8月，外貿協會也已經兩度組團，前往馬紹爾群島考察。她相信，互惠互助，相互追求永續發展，就是維持友誼最好的方法。

總統說，除了密切合作以外，中華民國台灣也希望和馬紹爾群島一起參與國際事務，向國際社會分享我們的經驗，這是她和海妮總統這幾年持續努力的目標。

總統感謝馬紹爾群島國會，上個月通過堅定支持兩國邦誼及台灣參與國際的決議；也感謝外交暨貿易部席克（John M. Silk）部長在聯合國大會的總辯論中，堅定支持台灣有意義參與聯合國的專門機構。

總統強調，我們將會堅持民主、自由的理念，繼續為印太區域的和平和繁榮帶來貢獻。

海妮總統致詞時表示，能夠加入「聯合國人權理事會」確實是一大殊榮，能從馬紹爾過去獨特的發展經驗，給予大家不同的觀點。身為台灣的堅定友人，也必定能為台灣做出更強力的發聲，尤其在面對威權體制對於民主自由以及太平洋區域穩定的打壓，都能有更堅實的反制。

海妮總統指出，今天台馬兩國即將簽署《經濟合作協定》，這是非常卓越的成就，進一步地提升兩國間投資、貿易往來，共同探索更多經濟發展機會。另外，馬國天然資源暨商務部長莫塔若（Dennis P. Momotaro）也即將與我國對外貿易發展協會，簽署合作備忘錄，促進兩國觀光合作。

海妮總統強調，兩國之間的友誼堅不可摧，共享南島文化以及尊重民主體系，並盡力維護區域現狀及自由、法治、民主。最後，她也感謝台灣在各領域對馬紹爾的重要貢獻。

會談結束後，蔡總統與海妮總統共同見證我國外交部長吳釗燮與馬國外長席克簽署《中華民國(台灣)政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定》。該協定內容包括貿易、服務業、投資、技術、人員交流、觀光等6大面向經濟合作計畫，並建立聯合委員會促進協定管理及執行，除有助提升雙方生活水準及創造實質所得，也能促進兩國人民福祉，創造兩國經濟互利互惠及合作雙贏局面。

(中時 )