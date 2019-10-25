民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚，日前宣布加入台灣民眾黨參選三重區立委，可能瓜分現任立委余天選票，民進黨新北市黨部25日召開執委會，認為李旻蔚加入他黨事證明勸，決議建請黨中央將她除名，原本李余典因替女兒站台，也被討論懲處，但執委會決定暫不處分，希望李余典能團結為黨。

民進黨新北市黨部執行委員呂學政提案指出，李旻蔚20日接受台灣民眾黨提名為新北第3選區立法委員候選人，嚴重違反紀律評議裁決條例，應予除名，而李余典在20日晚間為李旻蔚助選應該除名。

民進黨新北市黨部25日舉行執委會討論提案，執行長李建興表示，李旻蔚參加他黨，事證明確，執委會討論後，建請將她除名。

而李余典部分，李建興說，目前尚未正式登記，希望李余典能夠團結為黨，處分仍要再觀察。

李余典則表示，「父女同心、不一定同意」，小孩子想創業，父母當然會全力協助，尊重黨的決議。

(中時 )