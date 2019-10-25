疲勞駕駛衝對向車道 林口警呼籲代駕 17:052019/10/25 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泰山區大科一路昨晚發生一起對撞車禍，所幸無人受傷。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 62歲的林姓男子昨(24日)晚20時許開車行經泰山區大科一路，疑因疲勞駕駛未注意路況，轉彎後未及時打正方向盤，直接闖進對向車道，撞上另一台自小客車，所幸並無人受傷。 林口警分局呼籲，民眾對於疲勞駕駛所造成的風險較輕忽，駕駛時宜保持精神良好再上路，避免造成事故發生，輕則荷包縮水，嚴重時甚至造成生命危險。 (中時 ) #駕駛 #疲勞 #呼籲 #林口 #車道 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓呼籲選民 勿慣性投票 04:102019/10/21 政治要聞 泰山水管破裂淹水 林口警27小時搶救交疏 17:272019/10/22 社會 港女案嫌犯明將獲釋 陸委會晚間呼籲港回應我方要求 00:062019/10/23 兩岸 淡水6男3女凌晨尬車 恐吃12萬罰單 09:462019/10/23 社會 林口新創園區啟動 資誠提供業者諮詢 13:032019/10/23 財經 林口新創園 投資抵減營所稅15％ 04:102019/10/24 金融．稅務 守護幼童安全 林口公園整修再升級 12:002019/10/24 生活 林口新創園用智慧科技 打造全台最大新創未來城 13:052019/10/24 財經 經部預估林口新創園3年加速1000家新創成長 15:192019/10/24 政治 政院拍板 林口新創園將打造新創未來城 04:102019/10/25 財經要聞 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 賺200元罰10萬 白牌車載客中埋伏 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 花蓮一死一傷命案！死者竟是牠 - 社會 求歡遭拒！13歲男殺11歲女棄屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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