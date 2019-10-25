62歲的林姓男子昨(24日)晚20時許開車行經泰山區大科一路，疑因疲勞駕駛未注意路況，轉彎後未及時打正方向盤，直接闖進對向車道，撞上另一台自小客車，所幸並無人受傷。

林口警分局呼籲，民眾對於疲勞駕駛所造成的風險較輕忽，駕駛時宜保持精神良好再上路，避免造成事故發生，輕則荷包縮水，嚴重時甚至造成生命危險。

(中時 )