屏東基督教醫院投入原鄉醫療62年，工作項目涵蓋醫療服務、長期照護、預防或延緩失智失能，由於團隊成員幾乎都是原住民，以貼近部落的心、了解族人需要，讓提供服務成為醫護最有成就感的事，也因此為他們贏得第13座醫療奉獻獎。

屏基院長余廣亮表示，1957年屏基成立「山地巡迴醫療服務隊」，前往霧台、好茶、牡丹等山地部落義診，不僅投送營養品、救治深山貧病部落，更著重肺結核及小兒麻痺治療，開始點燃山地醫療的薪火。

1998年更開辦原鄉醫療專車與原民特別門診，且提供5條原鄉醫療專車路線，最遠到泰武鄉佳興村，來回就要83公里；20年來接送族人下山就醫、風雨無阻，不僅有專屬獨立看診及候診空間，同時給予母語衛教，1年服務量達4000多人次。

上山支援已有15年經驗的小兒神經科醫師黃漢傑說，有時發現因為隔代教養，或缺乏適當語言及學習刺激而出現發展遲緩的孩子，此時會再協助轉診到屏基進行進一步的篩檢，讓孩子可以及早接受早期療育，「沒到山上可能就錯失醫治黃金期」。

余廣亮印象深刻地指出，八八風災當時，一名上山從事醫療的屏基醫師受困山區，3天才搭怪手渡河下山，而這些困難不足以讓醫護人員卻步，因此他們深知，山裡還有需要他們的人，經過一甲子努力，總會聽到族人說，「屏基是我們的醫院」，這句話就是最好的回饋。

(中時 )