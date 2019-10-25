80歲的劉先生，是慢性C肝患者，且右葉有8公分的腫瘤。接受2次栓塞治療後，大部分的腫瘤仍存活。醫師發現，劉先生體內有一條大直徑的動脈供應腫瘤，便透過射頻消融，將腫瘤完全消除。嘉義長庚醫院今舉辦2019亞洲腫瘤消融大會，邀請300多名國內外專家深入探討癌症的治療方式。

國內肝癌有8成發生在B、C肝炎病患身上，肝炎常見的症狀包括疲倦、胃口差、噁心、嘔吐、黃疸、右上腹悶痛、茶色尿等，需及早診斷治療，才能避免病情延誤。若罹患肝癌，射頻消融是主要的治療方式。

嘉義長庚醫院副院長盧勝男表示，射頻消融（電燒）的原理是在超音波的導引下，將電極針插入腫瘤，再釋放出射頻能量。這些能量經由離子激化轉換為熱能，使局部組織凝固性懷死，進而達到治療的目的。除了用於治療肝癌，亦可運用在甲狀腺、肺臟、腎臟、骨頭等部位的腫瘤。

2019亞洲腫瘤消融大會將在本月25至27日於嘉義長庚醫院舉行，共有300多位國內外專家與會，亦會邀請副總統陳建仁院進行特別演講。行程首日特別安排現場實務操作，示範透過融合影像、對比劑超音波及人工腹水輔助下的肝癌消融，以及在電腦斷層導引下，腎臟癌的冷凍治療，讓與會專家更深入地探討。

(中時 )