「清法戰爭滬尾之役135周年國際研討會」25日於真理大學盛大展開。(吳亮賢攝)

適逢清法戰爭滬尾之役135周年，新北市文化局與淡水古蹟博物館25日在真理大學舉辦「清法戰爭滬尾之役135周年國際研討會」，邀請國內外20多位專家學者，從歷史、考古、民俗及國際觀點等不同視野，分享以清法戰爭為主題的研究成果，帶領民眾共同緬懷經典戰史。

新北市副市長陳純敬指出，清法戰爭滬尾之役的勝利，改寫臺灣的命運，別具意義，藉由國際研討會，邀請專家學者以不同觀點洞悉清法戰爭，鑑古知今，凝聚人與土地情感，重現淡水文化風華。

文化局指出，研討會25日起連續3天，總共6個場次，邀請到法國、比利時、日本、中國及國內專家學者，例如法國普羅旺斯大學東南亞研究所白尚德教授、中研院歷史語言研究所陳國棟研究員、臺北藝術大學林會承名譽教授等20餘位知名教授，抗法名將孫開華將軍第六代傳人孫培厚院長也參與講述。

文化局表示，首日開幕，由戴寶村教授談「淡水港街：河海交匯到聯結世界」，及來自比利時學者賀安娟教授共同為「淡水清法戰爭總論」開場，下午則由國立成功大學考古學研究所劉益昌教授、日本名古屋大學文學研究科八百谷晃義等學者，分別就各自的專業研究領域，發表對清法戰爭的觀點。

現場參與的一名60多歲王先生表示，學生時期的歷史教科書並未多著墨滬尾戰役，看到研討會活動的相關資訊後，才知道原來這段歷史打開臺灣寶島推動現代化之鑰，讓他十分感興趣，決定一定要參加此次研討會。

文化局副局長于玟表示，1884年清法戰爭滬尾之役雖然只歷經數小時，卻是清末朝廷的唯一勝仗，凸顯臺灣寶島戰略位置的重要性，且改寫淡水小鎮的歷史，使其洋溢異國風情。

于玟說，26、27日也將有專家學者以「清法戰爭的人與事」、「調查研究成果發表」與「淡水地方藝文發展」三大主題做精闢演說， 27日下午更邀請在地文史工作者帶領學員踏訪清法戰場現址，來一場古戰場巡禮。

(中時 )