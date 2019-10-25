內政部長徐國勇昨赴立法院內政委員會專案報告，徐國勇會前受訪面對中國時報記者質疑政府對陳同佳案立場「前後一致是睜眼說瞎話嗎？」徐怒嗆「客氣一點」。國民黨立委賴士葆今質詢痛批行政團隊何時變「鬥雞團隊」，行政院長蘇貞昌如何看待此事，蘇貞昌表示，徐國勇可以有修養一點，不必這樣做，但記者採訪變評論，甚至人身攻擊也不對。

賴士葆表示，徐國勇怒嗆媒體「講話客氣一點」，衝衝衝團隊何時變成鬥雞團隊，希望行政團隊謙虛一點可以得到很多好處，太自滿會得到很大損傷，人民是國家的主人，官員是人民的公僕，公僕可以這樣對待主人嗎，徐國勇的表現認為是應該跟人民道歉或是讚賞嘉獎。

蘇貞昌說，兩個都不選，徐國勇可以不必那樣子，記者採訪變成評論還人生攻擊也不對；賴士葆追問這樣是各打五十大板嗎？與他心目中的蘇貞昌不服，人民是主人，官員是公僕，公僕可以這樣對主人講話嗎？

蘇貞昌說，主人對僕人也不該人身攻擊，徐國勇有可以改進空間，可以做得更好，但記者用睜眼說瞎話評論官員，如果要評論就回去寫評論。

蘇貞昌今天上午受訪批評前總統馬英九「魔鬼現形」，賴士葆回批蘇貞昌，隨便說人家魔鬼，自己才是魔鬼，院長格調可不可以高一點，不要隨便給人扣帽子，賴士葆語畢後迅速轉化議題，沒給蘇貞昌答覆機會。

(中時 )