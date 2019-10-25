知名主持人兼律師謝震武昨日在政論節目中，針對韓國瑜近日言行，爆氣狂轟長達10分鐘，也意外引發謝震武、謝祖武傻傻分不清楚之亂，連昔日主持搭檔、美女主播谷懷萱也被捲入，因為有網友認為，正因谷懷萱辭職不在，謝震武才會變自走砲開嗆，對此谷懷萱稍早也回應了！

謝震武難得動怒，昨日在節目中火大飆韓10分鐘，有網友分析，如果今天谷懷萱還在，謝震武也不會越做新聞摘要越火大，直指谷懷萱根本就是謝震武「拘束器」，令網友大膽斷言此事件的兇手就是谷懷萱的主播老公徐展元！

對此谷懷萱稍早也在臉書喊冤，「今天，一堆人狂貼給我，但這是什麼神邏輯，冤枉啊……」同時也不忘扮演好賢內助角色，要大家幫忙加入老公臉書粉絲團。

美女主播谷懷萱與謝震武主持政論節目《新聞面對面》9年多，謝震武時常在節目中Cue她「來！懷萱」更是令大部分觀眾都耳熟能詳。未料她日前就在臉書丟出震撼彈，宣布在10月14號正式離開此節目，未來也將無驚無懼投入人生下一場修行。

(中時電子報)