為了總統蔡英文的博士學歷，節目主持人彭文正、林環牆特地飛到倫敦開國際記者會，但事後卻因媒體到場人數被嘲諷。美國伊利諾芝加哥大學教授汪志雄投書媒體，聲援彭文正及林環牆，並列出數點認為蔡英文的論文為何有太多疑似後製的痕跡?認為這「絕對不可能是一個號稱可以拿到兩個博士學位的論文品質，更不可能是可以通過學校審核的最終論文完本。」

資深媒體人彭文正、教授林環牆在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽。但被爆現場含彭、林只來了7個人，外媒一個也沒到。駐德國代表謝志偉酸「丟臉、為他們難過」。

美國伊利諾芝加哥大學教授汪志雄投書《風傳媒》，聲援彭文正及林環牆，並說「追求真相而被冷嘲熱諷並不可怕，昧著良心馬屁護航才是真可憐。」他並列出蔡英文論文的數個疑點，包含一些塗改的痕跡。他認為小英的論文「絕對不可能是一個號稱可以拿到兩個博士學位的論文品質，更不可能是可以通過學校審核的最終論文完本。」

(中時電子報)