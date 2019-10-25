苗栗縣大閘蟹評鑑，苑裡鎮森睿農園的鄧良洲（左四）、李妙貞夫妻，一舉拿下頭等、特等獎，成為最大贏家。（巫靜婷攝）

苗栗縣大閘蟹評鑑25日登場，副縣長鄧桂菊（中）到場大力推銷。（巫靜婷攝）

苗栗縣養殖大閘蟹名聞遐邇，秋季嘗蟹趁現在。（巫靜婷攝）

苗栗縣大閘蟹評鑑，評審依據肥滿度、外觀及口味等指標，選出特等、頭等、優等獎。（巫靜婷攝）

苗栗縣大閘蟹評鑑25日在苑裡舉行，今年由苑裡鎮森睿農園的鄧良洲、李妙貞夫妻，一舉拿下頭等、特等獎，成為最大贏家，他們養殖的大閘蟹最重達11兩，打破歷年蟹王ㄧ般9、10兩紀錄，鄧良洲謙虛地說，4年養蟹經驗，環境及技術不停求進步，能夠養出蟹王，感到非常欣喜。

苗栗縣政府循兩岸產官學技術交流，輔導縣內大閘蟹產銷已邁入第9年，蟹農養殖技術日趨成熟，產出的大閘蟹也漸有知名度，農業處指出，蟹農實施綠色生態養殖，蟹苗引進、專屬飼料、水質抽驗，在上市前嚴格要求通過64項藥物殘留檢驗合格，才能掛上產地認證標章和防偽蟹環。

農業處說明，今年大閘蟹養殖戶數共計32戶，養殖面積大約15公頃，採「疏養」模式，共計放養約22萬隻蟹苗，評鑑依據肥滿度、外觀及口味等指標，在32組參賽者中，選出1名特等、6名頭等、6名優等獎，最後由鄧良洲夫妻包辦特等及頭等獎，成為全場焦點。

鄧良洲表示，今年大閘蟹較往年大，蟹苗受環境差異影響，養殖地雨水充足，加上去年整新場域後，環境改變促使牠們成長速度增快；與妻子利用家裡的4分多農地，養殖大閘蟹已第4年，一口氣拿雙獎，感謝苗栗縣ㄧ級棒大閘蟹推廣協會協助，透過養殖戶經驗交流，即時做技術調整。

(中時 )