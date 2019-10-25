韓國瑜桃園傾聽之旅 31日起連3天

國民黨總統提名參選人韓國瑜將於31日至11月1日一連2天，展開桃園傾聽之旅，不僅結合6個選區立委參選人成立聯合後援會，還將動員團結各領域，原本桃園市競選總部安排3天行程，經與韓辦聯繫，時間僅能籌出2天，因此最後確認行程最快26日才能敲定。

「桃園的未來在哪裡，我有責任承擔」，邱奕勝表示，他接任桃園市黨部主委，目前最重要的任務，就是把韓國瑜聲望拉高，把得票率衝高，他認為，國民黨的低潮在桃園已度過谷底，最壞時機已過，他有信心韓國瑜在桃園拿高票，6席立委也能揮出全壘打。

除了深入桃園基層與民眾互動外，邱奕勝表示，希望安排韓國瑜到桃園有3天行程，與8月3日以拜廟為主有所不同，將深入桃園的原鄉復興區以及大溪、中壢、桃園、八德、楊梅、觀音、平鎮、龍潭、龜山、蘆竹等地區，以接地氣方式與當地民眾互動。

桃園市原本提出韓國瑜3天桃園初步行程如下：

●10月31日─上午11時抵達大溪慈湖謁陵，接著前往復興區角板山公園天幕廣場，大溪普濟堂參拜、大溪僑愛活動中心、八德陸光活動中心，晚上到中壢華勛公園。

●11月1日─觀音區甘泉寺參香、楊梅區參加楊梅後援會成立大會、中壢慈惠堂參拜、內壢海豐餐廳參加桃園市醫療長照界挺韓暨國民黨立委後援會，還有平鎮區三崇宮參香、龍潭區參加韓國瑜、呂玉玲後援會成立大會。

●11月2日─上午到龜山區陸光新城以及蘆竹區五福宮參香後離開桃園。

如今桃園市競選總部接獲通知，將會縮至2天時間，確認後另行公布。

(中時 )