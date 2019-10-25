中共建政70年大閱兵中出現幾款先進隱身無人機之後，大陸的無人機發展受到國際上的注意。近期在西安舉行的一場軍民裝備技術成果展上，又有一款新型的飛翼式佈局隱形運輸無人機首次展出模型，其外型神似美無人機X-47B，也令人聯想起日前大閱兵中正式亮相的攻擊-11無人機，吸引了參觀人士與媒體的極大關注。

據《新浪軍事》報導，該款編號 FL-2的隱形運輸無人機是中天引控科技公司在西安曲江會展中心的軍民裝備技術成果展上展出，外形上FL-2無人機是典型的翼身融合飛翼式佈局和常規佈局結合的飛機，有著圓滑過渡寬體化的流線外型，機頭上方佈置有兩個背負式S進氣道，機身後段還有一對「蝙蝠型」後掠翼，整個後緣剖面呈W型，同美國X-47B無人機的形狀如出一轍。不同的是，FL-2無人機在後掠翼上安裝有4片襟副翼，機身後緣上另有兩片可動舵面。此外，FL-2無人機還採用常規飛機的V形尾翼設計。

報導說，飛翼式佈局具有氣動效率高的優點，但飛行的穩定性和可操控性一直是其設計的難點。FL-2無人機採用飛翼式加上常規佈局的設計，用數量眾多的氣動舵面，可以增加飛行操控時的穩定性。此外，其飛行控制系統還採用增穩設計和餘度配置措施，著力消除單點故障模式，在兼顧成本的情況下，能大幅提升系統可靠性。

據資料介紹，FL-2無人機採用大推力渦扇發動機，最大起飛重量2.2噸，實用升限15公里，巡航高度10~12公里，巡航速度600~780公里/小時，最大飛行速度900千米/小時，最大航程7000公里，最大航時10小時，使用半徑1200公裡，這些基本參數也都非常接近美國的X-47B無人機。

飛翼式佈局無人機目前在世界上被廣泛應用，前不久北京慶祝「十一」閱兵式上，首次亮相的攻擊-11就是一種典型的飛翼式佈局無人機。相較於戰鬥機或攻擊機，飛翼式佈局其實更適合於運輸機的設計，因飛翼式佈局的最大特點是阻力小、機翼負荷低、翼內可利用空間大，也正因此可以獲得更大的載重，所以此種布局愈來愈受大型運輸機設計方案所採用。

報導表示，FL-2無人機最大起飛重量20噸左右，只能算是一款輕型運輸機，但其最大載重量卻達到6噸，已經超過大陸現役運-7飛機的載重量，可以作為下一代大型貨運飛機的技術驗證，對於中國無人運輸機的技術發展，具有十分重要的意義。

(中時電子報)