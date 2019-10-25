日本高知市萩町的乾洗工廠23日上午發生維修工人被鎖在大型滾筒式烘乾機裡，烘乾機突然轉動，造成60歲男性工人死亡的事故。

當時工人進入烘乾機內進行維修，烘乾機突然轉動起來，附近的工作人員聽到烘乾機的聲音異常，趕緊過去將機器關掉並打電話報警。急救的醫師趕到現場後，發現男性因頭部受重創，當場宣告死亡。

烘乾機的直徑為1.4公尺、深1.1公尺。警察正在調查烘乾機的狀況和突然轉動的原因。

(中時電子報)