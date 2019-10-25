日發生工人在滾筒式烘乾機裡烘死的意外 17:252019/10/25 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本高知市萩町的乾洗工廠23日上午發生維修工人被鎖在大型滾筒式烘乾機裡，烘乾機突然轉動，造成60歲男性工人死亡的事故。 當時工人進入烘乾機內進行維修，烘乾機突然轉動起來，附近的工作人員聽到烘乾機的聲音異常，趕緊過去將機器關掉並打電話報警。急救的醫師趕到現場後，發現男性因頭部受重創，當場宣告死亡。 烘乾機的直徑為1.4公尺、深1.1公尺。警察正在調查烘乾機的狀況和突然轉動的原因。 (中時電子報) #烘乾機 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利歷史建築皇家馬場發生大火 21:502019/10/21 國際 蘇花公路2車擦撞 3人傷 13:392019/10/22 社會 薩摩亞發生規模6地震 尚未傳傷亡 13:462019/10/22 國際 施工會議中心發生大火 紐西蘭堅持2021年辦APEC 18:542019/10/23 國際 《金融》施羅德：美元2020年轉弱，美國發生衰退機率高達40％ 10:002019/10/24 財經 靈鷲山大悲行腳 從桃園轉動世界正能量 21:132019/10/24 生活 國際熱門新聞 施壓？習近平明年國是訪問日本 將要求處理台灣問題 - 國際 護士一躍變少將 泰廢妃神秘背景僅他知 - 國際 陳同佳案 傳台港正技術性磋商 細節曝光了 - 國際 根本大型棺材！貨櫃車39命 外媒驚爆：零下25度活活凍死 - 國際 啥？英使才說未證實...環時稱「陸人慘死 英要負責」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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