「澎湖王」前立委林炳坤經法院裁定宣告破產，左右親朋好友也遭殃，澎湖某百年餅舖老老闆被詐騙集團以「坤仔」名義騙走20萬元；連日大動作感恩餐會，也被解讀是選前試水溫，鋪路爭取無黨團結聯盟不分區立委席次。

前立委、現任無黨團結聯盟主席林炳坤叱吒澎湖20載，8年前卻慘遭民進黨新秀楊曜打趴光環不再，月前不預警法院宣告林破產債務高達6億多元，地方一陣譁然；林喊冤是有心人選前刻意操作，他抗告到底。

詎料事隔幾天，即傳出澎湖某百年餅舖70多歲老老闆慘遭詐騙集團洗劫，歹徒或是得悉老老闆與林炳坤是換帖好兄弟，以「坤仔」名號假裝是本人聲稱臨時急需用錢，當事人不疑有他立刻匯款20萬元，隨後再索取另筆50萬元，但沒得逞。

被害人怕丟臉隱匿報警，平日好友人心惶惶恐無辜株連；近期又傳林炳坤將經營多年的地方報社及服務處大樓包裹售出近8000多萬元，怎料林隨即大動作舉辦地方巡迴感恩餐會，親朋好友們一度擔心會不會又是詐騙集團手法。

所幸林炳坤夫人張端美親自一一致電通知，大夥這才釋疑，18、25、26日一連3天於白沙鄉、馬公市、西嶼鄉席開近百桌宴請村里長、民意代表、地方人士等，突來莫名大動作又引發外界議論紛紛。

美其名感恩之旅卻動機不明，惹人疑竇是否要正式宣布捲土重來參選到底，鄰近好友多勸說量力而為勿強出頭，另波聲音真正目的欲搶搭順風車爭取無盟不分區立委席次，也有消息傳出是鴻海集團郭台銘金援力挺奮手拚搏。

日前首場餐會結束，席間林炳坤頻頻感謝大家多年來情義相挺，但始終沒有明確表態意欲為何，究竟會否臨時變卦投入選戰，屆時只有等到候選人登記截止日才能見分曉。

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(中時 )