◎最新民調 近9成贊成執行死刑 3成挺酒駕鞭刑

由台灣法學領航協會與世新大學民調研究中心進行的最新民調，有87.2％的民眾贊成繼績執行死刑，對於酒駕加重刑罰的網路聲量調查，有60.6％民眾認為酒駕者應該處以死刑，29％的民眾支持對酒駕者施以鞭刑。

◎桃勤頻出包 民航局開罰30萬

桃園國際機場今年發生8起地勤安全事件，交通部今公布究責內容，針對3度肇事的桃園航勤公司，將開罰30萬元，長榮航勤公司則因為通報罰6萬元。同樣3度肇事的台灣中油公司，除由桃機循合約處置，同時研究是否直接開罰。

◎芭樂外銷美國 防檢局公布輸美步驟

芭樂外銷美國準備就緒！防檢局今（25）日表示，美國17日公布當地檢疫規定，同意台灣芭樂輸入美國後，雙方於第26屆台美農產品檢驗檢疫技術工作小組諮商會議中，確認我國芭樂供果園生產管理、集貨包裝條件、病蟲害檢查及輸出裝櫃檢疫處理等細節，並於美東時間本月24日共同簽署台灣產芭樂鮮果實輸美工作計畫。

◎星宇開航倒數 一號機驚艷曝光

星宇航空開航進入倒數，新機搶先亮相！星宇航空董事長張國煒親自領軍帶隊的交機小組抵達德國漢堡進行新機驗收後，首次展現在眾人面前的星宇航空1號機B-58201不負所託，展現無畏的優秀表現。

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