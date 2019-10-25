美東時間24日上午，美國副總統彭斯在華盛頓智庫威爾遜中心就美對華政策議題發表演講，抨擊中國的貿易、香港、臺灣、宗教等政策。25日，大陸外交部發言人華春瑩對此批駁稱，彭斯對中國社會制度和人權宗教狀況進行蓄意歪曲，這與其去年10月的演講內容如出一轍，流露出十足傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言，中方表示強烈憤慨和堅決反對。

環球網報導，25日的外交部例行記者會一開始，發言人華春瑩未等記者提問，便主動就彭斯24日的涉華演講發佈中方立場，這在外交部例行記者會上十分罕見。

華春瑩從中國人權、發展、香港、臺灣、新疆、外交、貿易等各方面回擊了彭斯的指責。華春瑩表示，中國人民對自己選擇的道路充滿信心，將堅定不移地沿著中國特色社會主義道路不斷前進，任何力量都阻擋不了中國人民和中華民族前進的步伐。

華春瑩表示，中國人權狀況好不好，最重要的判斷標準是中國人民是否滿意。中國的發展日新月異、中國人民的幸福感和獲得感越來越強。中國政府高度重視保護和促進人權，中國人民享受著前所未有的權利和自由，這是任何不戴「有色眼鏡」的人都不能否認的事實。中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬是穆斯林。

她同時稱，中國政府堅決維護國家主權、安全、發展利益，臺灣、香港、新疆等事務都純屬中國內政、決不允許任何外部勢力干涉。以彭斯為首的一小撮美國政客在這些問題上顛倒黑白，說三道四，造謠污蔑，就是要干涉中國內政，阻撓中國的穩定和發展。

華春瑩表示，「但烏雲擋不住陽光，謊言蓋不住真相。中國人民不信邪，也不怕邪。任何破壞中國國家統一、民族團結和社會穩定以及任何給中方栽汙名、潑髒水的圖謀註定是癡心妄想，必將被歷史唾棄。」

華春瑩譏諷，彭斯之流動輒對別國說三道四、頤指氣使，卻對美國自身存在的各種嚴重問題熟視無睹，企圖通過詆毀其他國家轉移美國公眾的視線，掩蓋自己的政治弊端。「我們奉勸美國一些人好好照照鏡子，認清自己的問題，管好自己的事情，不要再滿世界大放厥詞，早點收起那套損人不利己的把戲。」

華春瑩表示，中方敦促美方從兩國和兩國人民的根本利益出發，尊重事實，糾正錯誤，停止發表不負責任的言論，停止損害兩國關係和互信合作的做法，切實按照兩國元首確定的共識，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互利互惠的基礎上拓展合作，推動中美關係穩定向前發展。

(中時 )