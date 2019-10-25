小禎主持年代全新節目《聽媽媽的話》，阿沁老婆花花也是班底之一，小禎雖然「媽齡」12年，這卻是她首次主持媽媽類型的節目，製作單位封她「媽媽界的霸主」，小禎笑稱自己立志當「媽媽界的謝震武」，要當公道伯為媽媽們發聲。

小禎自從去年甩肉成功後，活動、通告工作不間斷，這次接下《聽媽媽的話》主持棒，她表示沒有特別的訓練計畫，將持續運動維持現在的身材。對於全新的主持挑戰，小禎自信表示：「我等於是代表很多層面的媽媽，因為都經歷過，所以什麼都能聊。」更說自己正在面對12歲女兒Emma的青春期，青少年問題也讓她可以談論的話題更廣。

小禎個性直爽、有話直說又大喇喇。（年代提供）

小禎個性直爽、有話直說又大喇喇，外人對她印象都是「虎媽」，但她其實相當重視小孩自身的意願及想法。小禎也透露Emma曾回家說在學校被男同學欺負，但欺負內容聽起來像是「暗戀」，讓她忍不住虧女兒「他就是喜歡妳」，Emma當時害羞否認，兩人相處過程比起母女更像閨蜜。

談及較嚴肅的霸凌問題時，小禎侃侃而談教育理念，「我身為一個全職媽媽，沒有時間衝去學校，我認為小朋友要學習自己解決問題，你發生事情時，我們都沒有辦法及時趕到，你要學會保護自己。」該節目即於11月底播出。

(中時 )