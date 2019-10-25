小朋友耐心繪畫，畫出自己心中的未來。（李金生攝）

就服員也耐心指導小朋友進行心理測驗及角色扮演牌卡互動遊戲，讓活動更加多采多姿。（李金生攝）

金門著名的芋頭島故事團也應邀演出「動物王國選宰相」，用最簡單的語言和動作，讓小朋友學習認識自己和各種職業的工作內容。（李金生攝）

金門就業中心的「職場童樂會」，充滿歡笑和趣味。（李金生攝）

勞動部金門就業中心今（25）日舉辦一場有趣的「職場童樂會」，邀請百餘位小朋友和家長玩角色扮演遊戲，現場小小空姐、刑警和消防員們童言童語，十分熱鬧。

金門就業中心為扎根終身職涯觀念，結合消防局、警察局舉辦這場不一樣的童樂會，邀請幼兒園及國小中低年級小朋友參加，現場並有文化局巡迴圖書車說故事活動，熱鬧滾滾。

首先登場的「小小職人走秀」，小朋友們挑選心中最想從事的職業進行變裝秀，有人穿上空姐、刑警的制服，有人則變成打火兄弟，在家長們的手機快門聲中，開心擺POSE為自己喝采一下，也留下未來美好的回憶。

金門著名的芋頭島故事團也應邀演出「動物王國選宰相」，用最簡單的語言和動作，讓小朋友學習認識自己和各種職業的工作內容。該中心就服員也耐心指導小朋友進行心理測驗及角色扮演牌卡互動遊戲，讓活動更加多采多姿。

金門就業中心主任黃雨舜表示，就業中心不僅扮演就業媒合的紅娘，更擔任職涯發展向下扎根的推手，包括幼兒園、小學、中學、高中職到大專校院與社會青年等各個階段，從認識自己、探索抉擇、職涯聚焦到採取行動等4個歷程，讓各行各業找到符合專業人力，也讓大家可以發揮專業能力。

(中時 )