新竹市光復中學「愛在家扶」公益路跑活動25日下午登場，全校有1233人參與，總計募得23萬8500元，將全數捐予新竹市家扶中心。（陳育賢攝）

新竹市光復中學以「感恩惜福」為主軸，辦理相關系列活動，其中「愛在家扶」公益路跑活動25日下午登場，全校有1233人參與，總計募得23萬8500元，將全數捐予新竹市家扶中心。

光復中學校長黃敦煌指出，邁入11年的光復公益路跑活動，目的除推動全民運動，提升個人體力、活力及動力外，更加入溫馨關懷的訴求，為需要受照顧的孩童、弱勢團體、身心障礙者盡一己之力。

此次路跑活動全程共5公里，參與公益路跑的是高2同學，大夥都使出熱情與心力，並自行尋找贊助人，告知贊助人每跑1公里，贊助人願意捐贈多少錢？希望能幫助身心障礙的院生。

總計，光復高中高2師生共1233人，共同響應公益路跑活動，募集到23萬8500元，25日並在所有師生見證下，將善款捐予新竹市家庭扶助中心，由校長黃敦煌代表捐贈，家扶中心主任沈俊賢代表接受。

「新竹市家庭扶助中心」隸屬於財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，為基金會所屬23個家庭扶助中心之1，其於1967年7月於新竹設立，以協助新竹地區遭受變故的家庭，重建父母親職功能，協助不幸家庭之兒童能有健全的童年生活為服務宗旨。

(中時 )