白雲分享辣照。（圖／翻攝自snowybai IG）

白雲PO出和海龜合照。（圖／翻攝自snowybai IG）

白雲自曝未PS照。（圖／翻攝自snowybai IG）

香港女星白雲擁有35E火辣身材，最近她到台灣小琉球旅行，在IG上分享多張性感美照，可見穿著比基尼泳裝的她大方曬出性感身材，事業線與碗公乳呼之欲出。今(25日)她曬出自己和海龜同遊大海的照片，打趣寫下：「海龜的龜呀，龜頭的頭呀，頭髮的髪呀」，還虧海龜表情不知道在氣什麼，網友則讚美人美景。

白雲4年前嫁給前香港先生、富二代建築師江俊霖，但她婚後性感指數不減，常在IG分享美艷辣照，今年一月她就PO出自己穿著中空禮服參加生日趴的照片，好閨密讚她：「真是美到我都色心起呀！」去年她到斐濟旅行跟鯊魚游泳，稱人其實不需要太擔心被鯊魚咬，因為「鯊魚會咬人是有超級特殊的原因，人類不在鯊魚的食物鏈」。

熱愛大海的白雲最近又到小琉球潛水，昨她曬出多張美照，還自己附上沒修圖過的照片，今她貼出和海龜游泳照片，調侃海龜表情「氣什麼」，寫下：「海龜的龜呀，龜頭的頭呀，頭髮的髪呀，髮絲的絲呀，絲質的質呀，質量的量呀，量子的子呀，子曰的曰呀，曰，曰怎會接呢？」大曬火辣身材，粉絲回應：「連海龜都被你吸引」、「海的女兒」、「胸部好搶鏡」。

(中時電子報)