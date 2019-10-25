不讓客帶薯條、洋芋片 影城被罰40萬聲請釋憲不受理 18:002019/10/25 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國賓影城因禁止民眾帶「非屬」味道嗆辣、濃郁或食用時會發出聲響的薯條、洋芋片脆片進入影廳，被罰款40萬元，國賓影城不服打行政官司，敗訴定讞後聲請釋憲；大法官會議認為未敘明法令有何牴觸憲法之處，決議不受理。 國賓影城認為消保法及北市自治條例規定，欠缺重要急迫政府目的，任意限制業者對其場所營業自主管理，已嚴重干涉結社之營利之核心目的，顯與憲法比例原則、法律保留原則及法律明確性原則相違背，聲請大法官會議解釋。 (中時 ) #影城 #國賓 #原則 #聲請釋憲 #釋憲 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄再添新影城！ 大立in89豪華影城今開幕 17:432019/10/21 生活 獨》封館5月億元改裝 國賓川菜廳重磅回歸 09:352019/10/23 旅遊 外送僱傭關係認定原則 勞動部11月上旬加速擬定 11:252019/10/23 生活 國賓飯店集團線上旅展開跑 Buffet餐券71折起 11:252019/10/24 生活 民進黨不分區名單卓榮泰：初步原則確定 15:302019/10/24 政治 台南國賓影城樓下遊戲場 遭查獲百餘台賭博電玩 18:162019/10/24 社會 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 賺200元罰10萬 白牌車載客中埋伏 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 萬華警封樓查抄42名賣淫女 業者逼打停經針接客 - 社會 前立委林炳坤宣布退選 詐騙集團及感恩餐會試水溫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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