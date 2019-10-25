國賓影城因禁止民眾帶「非屬」味道嗆辣、濃郁或食用時會發出聲響的薯條、洋芋片脆片進入影廳，被罰款40萬元，國賓影城不服打行政官司，敗訴定讞後聲請釋憲；大法官會議認為未敘明法令有何牴觸憲法之處，決議不受理。

國賓影城認為消保法及北市自治條例規定，欠缺重要急迫政府目的，任意限制業者對其場所營業自主管理，已嚴重干涉結社之營利之核心目的，顯與憲法比例原則、法律保留原則及法律明確性原則相違背，聲請大法官會議解釋。

(中時 )