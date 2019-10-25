旅居德國13年，獲柏林藝術大學授予「德國造型大師生」殊榮，華人藝術家王小松，實則80年代曾跟隨吳冠中學習，融合中西思維與美學，近日其個展《新浪漫普普》在台北開幕，包括前故宮院長馮明珠、副院長何傳馨等人均到場觀展。

王小松曾於義大利著名的梅迪奇家族里卡爾第宮殿舉辦個展，也是首位在維也納的藝術家美術館辦展的大陸藝術家，其作品亦被奧地利舒茨藝術典藏、德國盧貝克聖安娜美術館、希臘拉里薩現代藝術中心收藏。王小松作品以大面積單色運用，顏料的堆積、凸起的畫面及向多維空間蔓延的張力為特色，他認為創作必須有激情，而這股激情，也傳承自知名藝術家，他的老師吳冠中。

「早年他帶學生，那真的是師徒情誼，很不同於今日。」王小松指出，當年在藝術家都還未進九寨溝時，吳冠中便帶著學生，搭著綁上板凳的卡車，搖搖晃晃三天三夜才進九寨溝。在王小松看來，吳冠中的創作與教學，便是洋溢著激情。「帶著我們寫生，總是提醒我們不能只看一個點，要360度全面地看，在畫面表現時更不是按著實景，而是要『翻江倒海』。」

知名策展人貝婭特．萊芬莎特曾在〈顏色．作為戰鬥地帶〉專文闡述王小松顏色強烈的作品，她指出在王小松身上，顏色的攻擊性和煽動性是多層次的，「綜觀王小松的繪畫，我們隱隱約約地感受到，他的藝術重複表達著一種混亂和憤怒」。

此次來台展出的是王小松近6年來的新系列，《失控時期》著重於在原有的藝術形式上探索，在立體結構上，再以厚重的色彩堆成擬人形、螞蟻形的符號，作為畫面的肌理，顏料往往重達數十公斤；《多維度時期》則是改變2D繪畫中固有的幾何形邊界，讓畫面的肌理立體地呈現多樣的皺摺，跳脫空間的色塊，隨著光影折射及觀看視角而變化。

相較於亞洲，王小松認為德國為現今當代藝術最蓬勃之地，於是紮下腳根一待就13年。多次來台，他表示台北的步調已頗有些德國的味道，對藝術家而言是很舒適的環境。

(旺報 )