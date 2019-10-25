包翠英身材保養得宜，目前約60公斤。取自臉書

包翠英偶爾上上節目通告。取自臉書

62歲資深名模包翠英有狂拉肚子的宿疾，近來看到余苑綺直腸癌復發，她今憂心忡忡地說，健康比什麼都重要，自己最近也打算去做大腸鏡檢查，透露從小就是過敏體質，一緊張就容易拉肚子，「以前在家拉肚子拉到被送醫院，這症狀可能類似腸躁症，但醫生從來沒跟我說過，我也無從判斷」。

去年中，包翠英和張正藍、周丹薇、司馬三三等一票友人幫范可欽的餐館站台，當時好友們曾勸她看醫生，被她拒絕，個性豁達。近來余苑綺因直腸癌復發新聞引發討論，包翠英坦言多少會擔心自己的身體狀況，這1年多來因為忙碌，一直沒到醫院檢查，只能遵照醫生提醒忌碰生冷、冰的食物。

除了拉肚子，她多年來也深受缺鐵性貧血及睡眠障礙所苦，她堅持不依賴安眠藥、鎮定劑等藥物，也從沒試過精油、聽音樂等方式助眠，有時躺著睡不著又起來看電視，經常都是天亮才睡，過午起床，現在還找不到解決方法，但她說藝人就是異於常人，有工作的時候還是照樣起來，不會耽誤。

她與交往20多年的男友在汐止經營「翠御坊」私房菜餐廳，笑稱男友是老闆兼主廚，自己是老闆娘兼打雜，要負責洗碗、點菜、上菜、埋單等工作，生意時好時壞。她近來準備12月舉辦的時尚秀，也在網路頻道教模特兒美姿美儀課，最近將開放10個名額，1人邀百人訂閱就能獲得價值2萬元的課程，還可加入模特兒團隊參加時尚秀。

(中時 )