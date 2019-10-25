工務局24日傍晚在永安溼地觀測到55隻黑面琵鷺。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

以觀賞黑面琵鷺聞名的高雄永安溼地近日爆發缺水危機，愛鳥團體發現，控制溼地水位高低的水閘門疑似故障無法緊閉，導致溼地儲水不足，部分地區出現乾涸、泥土露出的狀況。由於目前正有大批黑面琵鷺過境，愛鳥人士相當擔心影響生態。對此台電25日已緊急派工搶修，目前已止住漏水，將擇日進行完整修復。

臉書社團「拍鳥俱樂部」的成員日前發現，疑似台電水閘門故障、無法止水，導致永安溼地水位下降至乾季最低水位。24日向高市府工務局養工處反應後，轉告權責單位台電進行處理，經查故障原因為年久失修，25日已完成初步搶修。

永安溼地是國際保育候鳥黑面琵鷺來台渡冬的重點棲息地之一，十月起黑面琵鷺陸續抵達溼地，每年此時總是吸引大批愛鳥、拍鳥人士前往觀賞。

工務局表示，今年首隻黑面琵鷺10月8日才抵達永安溼地，截至目前為止仍未到達高峰，且目前高雄正處於旱季，因此不能直接將溼地低水位的狀況、全歸咎於水閘門漏水。工務局24日也前往勘查，在溼地現場觀察到55隻黑面琵鷺，其他不同鳥種也相當活躍，請民眾放心。

工務局強調，永安溼地的土地及經營權均屬台電，已督促台電妥善巡視現場硬體設施，濕地也有一名工務局駐點人員，民眾發現任何異狀第一時間也可逕行通報。

(中時 )