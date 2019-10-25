立委林奕華的前辦公室林姓主任，被女性志工指控性侵，事後還向女志工下跪、磕下道歉，台北地檢署偵查後，25日將林某依強制性交罪起訴。

檢警調查，今年4月28日晚間，林男以LINE的語音對話，約女志工赴服務處聚會聊天，在場有里長、議員助理等多人，隔日凌晨眾人陸續離去後，林男親吻女志工的嘴唇、吸允胸部，女志工抗拒並跑向大門想要離開。

不料，林男竟強行將女志工強拉到儲物間推到地板的紙箱上，強脫女志工的外、內褲，接著用生殖器及手指性侵得逞，造成她身上多處挫、瘀傷。

受害女志工離開立委服務處，在樓下遇到方才參加聚會的許姓、張姓男子在樓下聊天，認為自己被設計，許、張2人為自證清白卻聯絡不上林男，通知林的同事來打開服務處大門後，將林男帶下樓，林馬上向女志工下跪、磕下道歉。

女志工向大安分局提告，北檢偵查後，依強制性交罪起訴林男。

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