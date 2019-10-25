美國副總統彭斯（Mike Pence）24日為華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）舉辦的「馬勒克公共服務領袖講座」進行演說，對大陸在處理香港、新疆議題提出批評，並對中國迫害宗教自由表示強烈不滿。對此，大陸外交部發言人華春瑩在今（25）日的例行記者會，主動回應彭斯的談話，怒批彭斯對中國社會制度和人權宗教狀況進行蓄意扭曲，對中國內外政策進行無端指責，更要美國「好好照照鏡子」。

華春瑩於記者會上主動回應彭斯的演講內容。華春瑩表示，中國人權狀況好不好，最重要的判斷標准是中國人民是否滿意，她聲稱，中國的發展日新月異，中國人民的幸福感和獲得感越來越強。中國政府高度重視保護和促進人權。改革開放40多年來，中國人權事業取得了舉世公認的卓越成就，中國人民享受著前所未有的權利和自由，這是任何不帶有色眼鏡的人都不能否認的事實。華春瑩說，中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林。中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。

對於彭斯就台灣、香港、新疆等議題的評論，華春瑩批，以彭斯為首的一小撮美國政客在這些問題上顛倒黑白，說三道四，造謠污蔑，就是要干涉中國內政，稱中國決不允許任何外部勢力干涉，她代表中國人民發言，稱中國人民不信邪，也不怕邪。任何破壞中國國家統一、民族團結和社會穩定以及任何給中方栽污名、潑髒水的圖謀注定都是痴心妄想。

華春瑩反指彭斯對美國國內問題視若無睹，強調美國從種族歧視到貧富差距，從動輒對別國制裁、動武到任性地退出國際協議、條約，劣跡斑斑。最後更怒嗆，「我們奉勸美國一些人好好照照鏡子，認清自己的問題，管好自己的事情，不要再大放厥詞，早點收起那套損人不利己的把戲。」

她認為彭斯對中國社會制度和人權宗教狀況進行蓄意歪曲，對中國內外政策進行無端指責。彭的言論與其去年10月的演講如出一轍，流露出十足的傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言。中方表示強烈的憤慨和堅決的反對。

(旺報 )