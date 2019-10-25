中華民國婦女聯合會舉辦微電影徵選活動，以「想我眷村的親人」為主題，經過兩個月，共有46部作品參賽，透過網路海選以及專業導演評選後，10月26日(周六)上午10時在婦聯會美齡樓舉行頒獎典禮。本次微電影以全國眷村為主軸，敘述眷村裡的愛情、親情、友情與生活，介紹親長鄰居因思鄉而保存下來的習俗物事，並回顧戰亂造成的乖離失落以及歡喜重生。

無論是不是眷村子弟，是否為婦聯眷舍第二代或第三代，眷村竹籬笆內曾經發生過的故事，早已成為台灣社會的縮影，你我心頭的印記。平凡的磚瓦房內，流轉著許多人的成長點滴，來自大陸不同省份的人，在此生活，養育下一代，交織出不少掙扎與奮鬥的生命血淚。

由李崗(中)、李祐寧(左)等知名導演出任評審委員，由婦聯會主委雷倩(右)為主辦人。

名為「2019第一屆婦聯金像獎微電影比賽」，在參賽者運鏡構思之下，眷村風貌恢復鮮明，重新湧動生命力量。本次比賽共計有46組投稿，最後學生組共計有6組獲獎，社會組共有16組得獎，其中有專業電影拍攝手法，也有透過紀錄片表達影像的作品，將眷村以不同的面貌以及保存方式鮮活的重現於影片中。其中更有許多是眷村文史工作者，透過對於歷史的記錄，傳達出濃厚的家國情懷，學生組則是由年輕學子們的視野，看見眷村文化不同的風貌。

為展現比賽的客觀性以及高度重視，主辦單位婦聯會特別央請國內極負盛名的導演李崗、李祐寧、以及齊怡擔任決賽的評審委員，也透過本次獲獎微電影的公開播放，讓更多民眾體會眷村情懷。評審團對於本次活動給予高度肯定，期望透過影像的傳遞讓屬於眷村年代的記憶，可以再次呈現於世人眼前。

相關內容請參考活動官網：https://contest.bhuntr.com/tw/387320660565134332160809102b/entry/159894

(中時電子報)