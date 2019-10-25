美國總統川普近來諸事不順，烏克蘭電話門引發的彈劾危機，與大陸的貿易協億尚未搞定，雖然氣得半死，他還是沒忘了沾沾華府的棒球喜氣。華盛頓國民隊史上首度打進世界大賽，在客場拿下二連勝後，台北時間明天起將展開主場賽事，有機會在自家鄉親面前奪冠。川普昨天也宣布，他將會出席本周六(台北時間星期日上午)的第五戰。

美國總統川普24日在白宮表示，如果世界大賽有第五戰，他將在周六去看球。(美聯社)

不過，國民隊已取得2勝，若在主場前2場取勝，等於直接把對手休士頓太空人隊剃光頭，第5戰就免打了。萬一這種情況不小心發生，意味川普將缺席難得的華府世界大賽，下次不知道要等多久。

美國總統親臨大聯盟賽場開球是傳統，1924年，總統柯立芝曾在華府，為華盛頓參議員隊與紐約巨人隊的世界大賽開球。(美聯社)

美國總統親臨大聯盟球場開球不是新聞，羅斯福、柯林頓、布希、歐巴馬都登板開球，小布希則在911恐攻後的2001年世界大賽開球，凝聚全美向心力。如果川普能到場加油，會不會手癢下場秀一手？

開球對川普來說不陌生，2006年他曾在洋基對紅襪的經典對決開球。不過他說，這次沒打算這麼做，因為他得穿上「盾牌」（防身裝備），「會讓我看起來很笨重」。

但白宮官員私下透露，白宮西廂沒人希望川普登板，怕他會被觀眾噓到爆，那就太尷尬了。川普2016年參選時，在華府只拿到4.1％選票。

(中時電子報)