巴西保育人士指出，亞馬遜淡水豚（Amazon river dolphin，又稱亞馬遜河豚）體內的汞污染程度令人震驚，主要原因是非法淘金。

研究人員測量了46隻亞馬遜淡水豚的污染水平，這種大型淡水生物以長瓶狀口鼻著稱，棲息於巴西、玻利維亞、哥倫比亞及秘魯的主要流域。

世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）巴西分會淡水豚專家奧里維拉（Marcelo Oliveira）表示，牠們都受到某種程度的汞汙染，其中逾半數體內汞濃度高。

世界自然基金會是執行這次研究的非政府組織（NGO）之一。研究指出，非法淘金是真正的威脅，尤其是在流經哥倫比亞及委內瑞拉的奧利諾科河（Orinoco River），非法淘金過程使用汞來分離貴金屬與其他金屬。

然而，奧里維拉也指稱，淘金並非唯一問題。汞於亞馬遜河自然存在，但因為森林砍伐及森林火災，汞正隨著河水散播，並流入海豚及魚類的食物鏈中。

亞馬遜淡水豚體內含有高量的汞，也對居住於亞馬遜地區的近2000萬人構成嚴重威脅，這些居民最終吃掉受汙染的魚類。

奧里維拉表示：「汞可存在於食物鏈中高達100年，這是重大問題。」

(中央社)