南韓大型入口網站Daum今天表示，公司決定暫時關閉對娛樂新聞的留言功能，以因應近期發酵的網路惡意貼文問題。女藝人雪莉（Sulli）14日在自宅身亡，被認為與惡意留言有關。

南韓聯合新聞通訊社報導，KaKao公司共同代表（總監）呂民壽和趙秀勇（譯音）今天召開記者會，發表包括上述內容的改善新聞和搜索服務計畫。

根據計畫，Daum將在年內廢除人物搜索時出現的相關搜索詞，還對誹謗、侮辱他人的負面批評加強監管力度，改善熱詞搜索榜和搜索自動補全等功能，致力於保護人權。

此外，Daum將從明年上半年起把新聞服務轉換為訂閱式服務，還考慮廢除對所有新聞的留言功能。

報導說，呂民壽表示，留言服務目的在為公眾提供一個共同討論的平台，但目前惡意貼文等問題嚴重危害網路環境，相關搜索詞功能也帶來侵害私生活、損害名譽等各種負面影響。從商業角度來看，這次決定有一定的風險，但相信此舉將為營造更健康的社會發揮積極作用。

25歲的歌手雪莉14日下午被發現死亡後，演員申賢俊發文表示，又一個寶貴生命離開我們。他痛斥網友對雪莉的惡意留言。

本名崔真理的雪莉2005年以首爾放送（SBS）電視劇「薯童謠」展開演藝生涯，2009年以女團f(x)成員在歌壇出道，2014年因惡意貼文和謠言暫停演藝活動，2015年退團轉當演員，近期擔任綜藝節目「惡貼文之夜」共同主持人。

(中央社)