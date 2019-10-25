南投縣副縣長陳正昇（右三）、衛生局長黃昭郎（左三），提醒民眾注意健康。（廖志晃攝）

肝病列為國人10大死因，而肝硬化、肝癌等主要是由B、C型肝炎引起；日月潭扶輪社長黃錦雲號召友社集資150萬元，將捐贈給南投縣衛生局為民眾做C肝免費篩檢，維護民眾健康。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，根據國民健康署資料顯示，有8成的肝癌來自B型或C型肝炎感染者；而依疾病管制署統計，台灣一般成人B型肝炎表面抗原陽性率約為15％、C型肝炎抗體陽性率估計約為4-5％，但許多人可能並不清楚自己有感染B型及C型肝炎。

黃錦雲說，國際扶輪社過去以終結小兒麻痺為使命，目前已漸達成目標，下一步要終結C肝，因為C肝已有新藥可以治癒，但是民眾篩檢要自費，因此，她號召南投縣8個扶輪社，加上國際扶輪社協助，總共募集150萬元，讓南投縣衛生局為民眾做免費篩檢，希望幫助政府達成2025年終結C肝的目標。

黃昭郎表示，肝臟是「沉默的器官」，通常到晚期才有症狀，導致治療效果不佳，因此提醒民眾，如果發現感染B型或C型肝炎，一定要定期接受追蹤治療，就可有效預防肝癌、肝硬化。

(中時 )