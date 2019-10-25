員林獅子盃親子路跑去年起首度將路線的起點、終點改至圓林園，還有大型人偶參與開跑，與大小朋友、親子同樂。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

今年員林獅子盃路跑熱鬧滾滾，除了跑者都有機會摸到豐富大獎之外，26日活動前一晚還將在圓林園草地舉辦免費大型兒童劇公演，精彩可期。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

2019彰化馬拉松嘉年華系列活動，從10月至12月一共七場馬拉松，第二場員林獅子盃路跑27日上午6時登場，參加跑者沿著員林大道起跑，26日晚間跑者之夜，在圓林園還將有免費大型兒童劇公演，邀親子同歡、拿好禮。

彰化縣政府今年首度串聯整合秋、冬季彰化7場馬拉松賽事，聯合宣傳行銷，還將請來世界三鐵冠軍伊登出席田中馬盛會；馬拉松嘉年華上周由社頭織襪馬打頭陣，本周末將由邁入第11年的員林獅子盃親子公益路跑接棒。

競賽分為10公里健康組、5公里休閒組和3公里親子組，路線沿著員林大道展開，縣府也在前一晚26日晚間7時30分在圓林園特別安排「蘋果劇團」免費演出《英雄慢半拍》，歡迎外縣市報名路跑的夥伴們，以及彰化縣各鄉鎮的大朋友帶著小朋友一起來欣賞兒童劇演出，享受歡樂的親子時光。

縣府指出，蘋果劇團《英雄慢半拍》劇碼，主角是個做事慢半拍的孩子，透過與烏龜奇遇相處，逐漸在事件當中學習成長，將「急驚風與慢郎中」的孩子互相作對比，並以大人的世界對比孩子的觀點，透過藝術解決現代父母的教養難題。整場戲劇包括布景道具、動畫設計呈現，都以鮮明對比來創造視覺衝突！更以豐富音樂元素呈現歡樂嘉年華、互動大球、3.6米高巨大腳丫現身，讓場景從台上延伸到台下，舞台與觀眾席零距離，將帶給民眾最佳體驗！

26日周六晚間7時30分在圓林園公演，採免費觀賞，還有員林獅子會贊助千份精美小禮物，一人一份、索完為止，縣府呼籲民眾提早入場；27日路跑親子組開跑儀式上，兒童劇動物們也將會一起參與，與大小朋友們共度假日親子時光。

員林市長游振雄表示，感謝員林獅子會年年贊助舉辦親子公益路跑，去年起路線的起點、終點全都在圓林園，全縣最大的草地公園，還提供Gogoro電動機車、液晶電視、GoPro攝影機、iPhone、iPad、藍牙喇叭、行動電源、腳踏車等豐富摸彩品，讓跑者們有吃又有拿，年年吸引越來越多親子共襄盛舉，也看見員林市的銳變與成長。

(中時 )