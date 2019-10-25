立法院今天施政總質詢，行政院長蘇貞昌備詢時表示，死刑既然定讞就該執行。國際人權聯盟今天辦理的閉幕式指出，要求台灣政府遵守「公民與政治權利國際公約」規定，並應在廢除死刑之前，推動「暫緩執行」。同時應該檢視「赦免」程序的有效性，以及應檢視死刑犯在監獄裡面的身心狀態，以改善他們在監獄裡面的處遇。

在這份臨時動議上，國際人權聯盟提及邱和順已被關押30年，而其司法審判的瑕疵，違反了「公正審判」，也侵犯了邱和順的人權，中華民國政府嚴重侵害邱和順的人權，也違反了「公民與政治權利國際公約」規定。

臨時動議上，也提到今年在監獄裡三個死囚在監自殺及死亡的個案，卻未有任何調查。及台灣對於精神障礙者執行死刑，也違反聯合國的決議。也提及執行死刑者的精神衛生狀態，未被重視。

臨時動議呼籲台灣政府對於邱和順案，重新進行檢視其中的人權侵害問題，並提供邱和順有效救濟。並要求台灣政府檢視「死刑行要點」，不能違反「身心障礙者權利公約」之規定。並要求台灣政府遵守「公民與政治權利國際公約」規定，並應在廢除死刑之前，推動「暫緩執行」。同時應該檢視「赦免」程序的有效性，以及應檢視死刑犯在監獄裡面的身心狀態，以改善他們在監獄裡面的處遇。

(中時 )