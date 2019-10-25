若柯、韓、蔡3人競逐，韓以47票（54%），領先蔡的33票（38%）、柯文哲的7票（8％）。柯若未出戰，會有6票投給蔡。（翻攝「桃園孫先生」YouTube）

國民黨總統參選人韓國瑜持續在各地造勢，「桃園孫先生」今天早上來到民進黨執政縣市新竹市的西門市場進行街頭民調，在柯文哲參戰的情況下，韓國瑜以47票（54%）贏蔡英文的33票（38%）。此結果讓網友驚訝說：「民進黨執政市，韓有這樣表現不容易。」

孫先生po出最新的街訪直播，他早上10點45分開始在新竹市的西門市場進行民調。若在民眾黨柯文哲、國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文3人競逐的情況下，韓國瑜以47票（54%），領先蔡英文的33票（38%）、民眾黨柯文哲的7票（8％）。柯P若未出戰，會有6票投給蔡。

網友回應說：「新竹不是藍的嗎？」、「新竹市是綠的，新竹縣是藍的。」、「新竹市是綠執政，西門市埸在新竹市北區，九合一的藍綠得票率在此區是27.43:48.22。新竹市也在翻轉中，我對韓總的選情越來越有信心，大家持續加油！」、「這裡是很綠的地方。」、「新竹市不藍，是民心思變～」、「新竹市中央里2018年新竹市長林智堅在這囊括60%選票。」

(中時電子報)