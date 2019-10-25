黃鴻升(小鬼)與張文綺25日出席《台語我上讚》開錄記者會，兩人首次搭檔即展現絕佳默契，「笑」果十足。小鬼稱讚她渾身上下散發著天然的喜感，腳本都沒有她有趣，整個人的氛圍有如「王彩樺」，直言她是最佳接班人。

張文綺身為土身土長的高雄人，台語輪轉程度肯定不在話下。自18歲出道以來，一直都在前輩徐乃麟和曾國城身邊擔任助理主持，這次單飛升格為主持人，她坦言輕鬆許多。

兩人被問到是不是互相喜愛的類型，張文綺靦腆笑說：「我一直都喜歡男生是理平頭的，這樣才顯得男人味十足，小鬼給人一種穩重又壞壞的感覺，會讓我不由自主的想要征服他！」小鬼立即接話：「不要愛上我的壞！」此話逗翻全場。

小鬼表示：「她出道時太過鬼靈精怪、難以捉摸，聊天也許沒問題，若是在一起應該會被她氣死！」隨後小鬼誇讚張文綺長大許多，變得有企圖心、明確知道發展的方向，表達能力有條不紊，張文綺自信地用台語回應：「這叫作開竅！」

(中時 )