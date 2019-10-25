麻豆區公所與台南市政府消防局第二救災救護大隊聯合演練，強化地震救災能力。（麻豆區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府災害防救辦公室及成功大學協力團隊進行地震災害潛勢分析發現，當台南木屐寮－六甲斷層發生錯動，麻豆區災損情形卻僅次於人口密集度高的新營區。麻豆區公所25日特與台南市政府消防局第二救災救護大隊聯合演練，強化地震救災能力，演習過程十分逼真，引起附近住戶及民眾關注。

25日上午演練項目為模擬木屐寮－六甲斷層發生錯動，造成麻豆區發生芮氏規模6.6級的大地震，麻豆區公所立即啟動自衛消防編組，進行初期避難疏散引導、災情通報彙整、建物安全防護、火災初期滅火及傷患緊急救護，演練情境中結合消防局出動人車。

消防局第二大隊大隊長陳博文表示，本次演練動員所轄麻豆、下營、六甲、官田等消防分隊及麻豆義消分隊，出動各式消防救災車輛合計10車33人支援救災，配合情境演練出動消防車及救護車進行受困人員搶救及火災射水滅火。

另模擬倒塌物品掉落，造成人員壓傷受困，救助隊人員攜帶各式破壞器材進入建物內進行人命救助，希藉由本次演練可強化消防人員進行地震救災能力。

麻豆區長孔慶瑤表示，希藉由此次演練有效降低地震第一時間所帶來的衝擊，確保區級應變中心能有效快速運作，並進一步整合所屬各防災編組單位及民間救難團體進行災害應變及復原重建。

(中時 )