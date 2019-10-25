曾擔任台灣某知名義式餐飲品牌集團顧問的日籍鈴木姓主廚，涉嫌在飯局上親吻兩名隨行的女翻譯，事後寫下道歉信並表明願意賠償和解，但兩名女翻譯不甘受辱、堅持提告。高雄地院近日依違反性騷擾防治法，判處鈴木應執行拘役45日，得易科罰金，可上訴。

鈴木以「連續十年獲米其林星級」資格聞名，台灣知名連鎖義式餐廳2015年還聘請他為顧問、不定時來台指導，2017年還出了一本教人烹飪義大利料理的書籍，也曾上過台灣烹飪節目傳授料理秘訣。

判決指出，鈴木2018年8月13日深夜，在高雄鼓山區一間餐廳門口，以突襲的方式親吻翻譯A女的左臉頰一下。同年12月5日，在高雄知名麻辣火鍋店內，同樣以突襲的方式親吻翻譯B女右臉頰一下。兩次突如其來的行為，都嚇得女翻譯不知所措。

鈴木事後撰寫日文、中譯文兩種格式的道歉信，想向兩名女翻譯道歉並願意賠錢和解，但兩女不甘受辱、決定聯手提告。

法官認為，在台灣一般社交禮儀來看，臉頰並不是他人能任意親吻的身體部位，兩女明顯感受遭侵犯，鈴木所為顯然不尊重他人之身體自主權利及人格尊嚴。經勘驗監視器畫面，也證實鈴木性性騷擾事實明確，最後依違反性騷擾防治法，判鈴木應執行拘役45日，得易科罰金4萬5千元，可上訴。

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(中時 )