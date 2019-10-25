每一個台南人心中應該都有個屬於台南文化中心的記憶片段，為慶祝台南文化中心35歲生日，今年以「敬劇場」主題策畫一系列活動，26日下午2點在演藝廳二樓由副市長許育典與各界貴賓一同慶生，文化局也邀請觀眾3點進劇場，欣賞台南市民族管絃樂團、廖末喜舞蹈劇場、秀琴歌劇團、影響．新劇場，展開一場跨齡集體記憶，讓不同年齡觀眾走進劇場搭時光機，感受35年來劇場每一刻。

台南文化中心在矗立35年，不僅為東區帶來建設發展，不同國際性演出、國內外各優質團隊都曾在這個城市帶來最精彩展演，以藝文滋養市民心靈的成長，同時也為台南這座城市立下深厚的藝術文化基礎。35年、4000多場次展演、500多萬人次觀眾，共同寫下台南文化中心點點滴滴。

今年文化中心特別以「敬劇場」為主題，除了要為每一個曾在中心工作過的團隊、工作人員及觀眾獻上最高敬意外，主要是希望大家能再重新去思考一座文化中心誕生的意義，重啟曾在劇場的感動時刻。

(中時 )