韓國瑜雲林西螺「傾聽，與農民有約」座談會

「韓國瑜回娘家－雲林傾聽之旅」25日下午5點在西螺漢光果菜生產合作社舉行，國民黨總統參選人韓國瑜由立委參選人雲林縣副縣長謝淑亞、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人陪同下抵達現場。

曾任北農總經理的韓國瑜仔細詢問最近菜價，並一一問候生產合作社工作人員，合照時更帶領全場高呼「台灣農民，加油！」隨後開始「與農民有約」座談會，現場約2、300人。

韓國瑜回到太太李佳芬的西螺娘家，感受到鄉親們的熱情，開心地唱起〈西螺七崁〉，現場民眾一起合唱，馬上炒熱氣氛，隨後韓表示西螺地區是台灣最重要的蔬菜生產區，七螺七嵌武術聞名天下，希望大家多多提出建言，一起繁榮西螺鎮。

韓國瑜表示，台灣人民各行業困難，尤其農漁村情況真的要改善，勞動力部分，農民平均年齡62、63歲，農村適當開放勞動力迫在眉睫，一定要做，若有機會在中央服務，一定與立委共同推動。

再來是價格，所有座談會最敏感的問題就是通路，為何高麗菜價格不好，就是通路內外銷比例沒有抓出來，例如去年高雄大樹鳳梨、香蕉價格崩盤，大家掉眼淚，今年就變了，大家覺得價格可以接受，就是因為外銷有訂單。

韓國瑜說這兩天在雲林縣元長鄉、口湖鄉，大家討論為何蒜頭要進口進來，農民生存越來越困難，他保證未來會主動帶領農民朋友部分外銷，部分外銷對調節農產品價格非常重要，再來進口管制一定要做，否則農民朋友會損失慘重。

(中時 )