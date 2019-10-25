日本知名觀光景點、京都祇園花見小路，由於大量觀光客造訪，種種脫序行為讓地方人士與店家不堪其擾，地方協議會今天決定，原則上禁止在私有道路上拍照，違者將罰一萬日圓。
日本放送協會（NHK）報導，位於京都市東山區的祇園花見小路周邊，因為石頭路兩旁許多茶屋及料亭（高級傳統日本料理餐廳）林立，傳統日式街景一直以來都吸引觀光客造訪。
不過，常看到觀光客從花見小路未獲允許隨意進入私有地，甚至還有觀光客隨意拉扯藝妓或舞妓的和服衣袖等種種脫序行為。
由地方居民與店家組成的協議會今天決定，原則上禁止在祇園附近私有道路拍照。
地方人士也迅速把原本呼籲觀光客遵守禮節的看板，改成禁止觀光客在私有道路拍照的看板。
另外，地方人士也在花見小路發送宣傳單，呼籲往來的觀光客不要在未經許可的情況下，拍攝藝妓及舞妓照片，希望觀光客都能遵守禮節。
協議會表示，一旦觀光客違反規定，未獲允許在禁止拍照的私有道路拍照，將被罰款一萬日圓（約新台幣2800元）。
祇園町南側地區協議會會長高安美三子說，為了保護祇園的氛圍，才會祭出禁止在私有道路拍照的規定，希望大家都能遵守禮節。
(中央社)
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