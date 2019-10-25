好市多羊肉爐上市第一天就被秒殺！（圖／摘自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場Costco好市多又出現喪屍狂潮！有網友在臉書爆料，天氣轉涼，好市多近日推出暖胃羊肉爐，不料還沒進冰箱就被搬光，有人一口氣狂搬20箱，讓網友驚呼：「是多好吃啊？」

這名網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》PO照發文，好市多的冷凍「鮮煮藝傳統羊肉爐」，第一天上市就被搶光，照片中，好市多員工才把整車的羊肉爐堆到冰箱旁，沒想到商品都還沒有進冰箱就被瘋搶，讓原PO直呼：「有沒有這麼誇張？商品都還沒進冰箱就被瘋狂搬走！」

這款羊肉爐一箱2入原價599元，目前特價479元，等於便宜了120元，只到11月3日。PO文一出，不少會員紛紛留言「是多好ㄔ啊…」、「每次特價就被瘋狂搶購，真的很好奇買整車的家裡冰箱有那麼大嗎？」、「這組每年特價時，沒有一次買到過 」、「跟奶粉盛況差不多」。

不過也有人爆雷「這會不會是某店家買回去加點料弄熱賣的？」、「又是飢餓行銷？」、「會不會整車整車的搬，到時整車整車的退貨…」、「反正過陣子又沒人買了，到時再來買就好」。

(中時電子報)