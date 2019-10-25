選戰新亮點，張之豪等年輕議員代言第三波募款絹印新圖。（蔡適應總部提供／許家寧基隆傳真）

捐款250元可得潮T一件，並且能選擇2款絹印圖案。（蔡適應總部提供／許家寧基隆傳真）

市議員陳宜自己帶著小孩的衣服、背巾來印兩三次，印出專屬基隆風。（蔡適應總部提供／許家寧基隆傳真）

選戰不到80天，力拼連任的基隆立委蔡適應「基隆囝仔絹印小棧」，25日推出第三波絹印募款活動，包括KEELUNG地標、中山路橋等8張全新圖樣，共計超過百種圖樣，「自選自印最適應」讓市民動手表現自己心中想要的基隆味。

蔡適應繼先前首波推出「基隆囝仔」白色潮T，多種文青味十足的字體，讓支持者DIY印出挺基隆，今天絹印小棧由聯合競選總部部未滿4名年輕議員陳宜、張之豪、張秉鈞及張顥瀚共同代言基隆囝仔黑色素T、第三波絹印圖樣。

本次推出包括基隆嶼、基隆港、KEELUNG地標、中山路橋、郵輪、雨傘、吉古拉等基隆代表性印記，包含前一波由藝術工作者王金順所提供的姓氏、字母圖樣，現在已經有超過百種，讓民眾可以在衣服、提袋等布製品印上名字，打造專屬的客製化品牌。

陳宜表示，這是基隆第一次以絹印為主的募款小物，張之豪說，這應該是全台第一款，保證不撞衫、撞包的選舉小物。張秉鈞則說，我們把自由、開放、包容落實在行動中，有超過百塊絹板、十幾種可印顏色，希望不會造成對顏色偏執的對手困擾。

張顥瀚表示，絹印小棧要提倡的是「自選自印最適應」，讓大家可以表現自己心中想要的基隆味。另一個深層意義是「動手做」，因為過去國民黨執政，只有說沒有做，這3年基隆進步，就是所有市民、立委蔡適應、市長林右昌動手做的成果。

四人共同呼籲，基隆這幾年來注入相當多活水，不論軟硬體建設計畫都持續推動中，讓基隆人對家鄉更有光榮感，進步的腳步絕對不能停下來，每日下午1點到晚間8點，來到絹印小棧印出屬於自己、獨一無二的創作，驕傲說出「我是基隆囝仔」。

(中時 )