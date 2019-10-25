小兒子對媽媽道出滿滿感謝，「媽媽您辛苦了，我不會再讓你失望，我愛您」，母子倆相擁而泣，也讓在場受刑人紅了眼眶。（台北看守所提供／許哲瑗新北傳真）

心理師分享戒癮相關知識與醫療資源。（台北看守所提供／許哲瑗新北傳真）

二兒子也特地休店到場分享戒毒歷程。（台北看守所提供／許哲瑗新北傳真）

感人畫面讓不少受刑人紅了眼眶，盼藉由親情呼喚受刑人遠離毒品。（台北看守所提供／許哲瑗新北傳真）

「媽媽您辛苦了，我不會再讓你失望！」劉女士的小兒子在活動中，大聲道出對媽媽的感謝。（台北看守所提供／許哲瑗新北傳真）

台北看守所25日舉辦戒毒全人復歸社會班家庭日。（台北看守所提供／許哲瑗新北傳真）

你能想像全家都在吸毒的生活嗎？臺北看守所25日舉辦戒毒班家庭日，其中劉女士的丈夫和3個兒子全是毒品施用者，她10多年來看著家人因吸毒出現幻覺、幻聽傾向，甚至屢遭暴力相向，卻又不捨放手，所幸靠著戒毒課程協助家人走回正道，她在活動中分享這段艱困歷程，感人故事讓不少受刑人紅了眼眶。

劉女士的3個兒子都是臺北看守所的戒毒班學員，大兒子已結業但仍在服刑中，二兒子則已出所返家，接手經營自家麵店，小兒子則正在接受課程戒毒中，劉女士是家中唯一女性，過去靠著經營麵店，撐起一家5口的經濟重擔。

劉女士回憶道，自從孩子接觸毒品後，不僅經常出現幻聽、幻覺，更多次因情緒失控，家人間彼此互毆，小兒子還曾妄想被媽媽派人監視，失控砸破家中窗戶。

劉女士說，10多年來她多次害怕到不敢回家睡覺，但又不忍放手，咬著牙回家煮飯、打理生活，但類似的失序行為卻反覆上演，所幸在二兒子加入戒毒班後，一切有了轉機，透過心理師、社工師的輔導，協助她每月陪著孩子定期到醫院看戒癮門診，家人終於漸漸遠離毒品籠罩的陰霾。

「媽媽您辛苦了，我不會再讓你失望！」劉女士的小兒子在活動中，大聲道出對媽媽的感謝，二兒子也特地休店到場分享戒毒歷程，一家人相擁而泣，感人畫面讓不少受刑人紅了眼眶。

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(中時 )