此處只有一張塑膠椅，但附近剛好有花圃，2位等公車的長輩便坐在花圃圍牆休息。（何子凡提供／張毓翎嘉義傳真）

現有候車亭時刻表太小（紅圈處），遭批評「候車亭變成廣告亭」。（張毓翎攝）

長輩等公車時，只能仰賴善心人士提供的簡單座椅。（何子凡提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣老年人口比例為全台之冠，全縣有1854處公車站點，其中僅205處有候車亭，比例約1成。縣議員何子凡在臉書上痛批，身體虛弱、行動不便的長輩等公車時，只能仰賴善心人士提供的簡單座椅；嘉縣府建設處回應，今年全縣將增設20座候車亭及30座候車椅，也正執行候車亭整併工作，提升居民的候車環境。

何子凡24日在臉書PO文炮轟，縣府高喊「高齡友善城市」，根本淪為自我感覺良好的口號！雖然65歲以上長者有每月免費搭公車的福利，但偏鄉班次少，無法優先設置候車亭，使得老人家「等到腳攏麻去、曬到頭殼攏暈去」，若礙於財政因素，無法廣設候車亭，至少應該普設候車椅，體貼長者。

建設處道路管理科長曾富香回應，候車亭及站牌的設置點，考量到道路寬度、用地問題及居民意願等因素，有些地點要設簡易的招呼站牌，但民眾擔心會妨礙進出，站牌旁的店家也怕影響生意，皆反對縣府設置，另外，站位經常因腹地受限無法設置候車亭，種種因素導致縣內候車亭設置比率低。

曾富香表示，今年縣府已向公路總局申請核准補助，規畫增設結合太陽能發電的20座候車亭，以及30座候車椅，並持續評估可增設候車亭（椅）的地點，此外，有民眾反應現有候車亭的縣政廣告過多、時刻表字體及位置設計不周，因此未來版面設計將修正，會做更貼心便民的考量。

何子凡表示，縣內的長輩外出時，相當仰賴大眾交通工具，縣府以打造高齡友善環境為施政目標，卻連普設候車「座椅」無法達到，給予等候公車的長者、弱勢者一個位子坐，不只是為政者的「仁政」，也是有一天你、我每人都用得到的「前瞻」施政。

(中時 )