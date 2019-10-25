汐止交通問題有解方！交通部長林佳龍25日至汐止參加「國道一號汐止交流道增設南下入口匝道工程簡報」後宣布「回去後會立刻將可行性評估送交行政院主計處來編列預算」。預計行政院核定後5年完工，預算約5.35億，希望藉此改善汐止交通。新北市議員白珮茹則呼籲，請中央盡早召開匝道施工說明會，讓地方居民了解詳細內容，解清疑慮。

林佳龍25日至汐止參加「國道一號汐止交流道增設南下入口匝道工程簡報」後表示，經過一波三折，終於在昨日收到可行性研究，他宣布「待會回到辦公室，就把它簽了，送到行政院主計處編列預算」，預計明年動工，工程從規劃設計到完工約需5年，耗資5.35億。

新北市府也積極推動此案，年底就會將康寧街拓寬至16米，以符合匝道設置規範，明年9月完工，同時委請高公局協助樟江大橋水理分析，釐清樟江大橋是否需要改建，希望盡速排除所有問題，盡早施工。

新北市交通局表示，現今基隆河北側地區車流要進入國道，需繞至南側，從康寧街至汐萬路，再走禮門街上國道，導致周遭路段嚴重塞車，完工後，預計北側地區車流要進入國道可省下5公里路程，節省18分鐘，約可轉移多少原匝道27％交通量。

新北市議員白珮茹強調，許多地方鄉親對匝道如何銜接，何時完工都有疑問，呼籲中央盡早召開匝道施工說明會，以釐清地方居民疑慮，不要「只聞樓梯響，不見人下來」。

新北市立委參選人李永萍表示，林佳龍雖然來汐止宣布「選前利多」，但從簡報結論來看，還牽涉到交通部辦理的「水理分析、匝道設計、編列預算」進度，建設時程仍在「未定之天」，她若進入立院，一定嚴格監督交通部進度，盡速完工。

(中時 )