交通部通過彰化鐵路高架化可行性審查，縣長王惠美和縣府團隊和立委、交通部官員開心合影。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

交通部通過彰化鐵路高架化可行性審查。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

你甲意嗎？彰化鐵路高架化未來模擬圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁攝）

彰化鐵路高架化審查關關10年，交通部25日召開「彰化市鐵路高架化可行性研究」終於過關了，交通部後將續呈報行政院核定，全案進入綜合規劃階段，縣府也將同步配合擬定變更彰化市都市計畫草案，宣告高架化工程進入實質開發程序。

彰化鐵路高架化喊了20多年，去年10月12日前行政院長賴清德在立法院院會公開宣示彰化鐵路高架化是行政院政策，今年4月19日蘇貞昌院長來彰化視察交通建設時承諾「建設不分藍綠」。但是補件又補件，至今大小審查超過12次。

眼見高鐵延伸到屏東、宜蘭，日前交通部主動要求召開審查會，縣府感受到「有望了」。

會議由交通部政務次長黃玉霖主持，縣長王惠美親率縣府團隊爭取，立委黃秀芳、柯呈枋、陳素月也都北上，最後結果王惠美欣慰歷任3屆的縣長終於有了眉目。

黃玉霖表示，半年來交通部與縣府在王惠美縣長的領導下，解決非常多的問題，獲得委員會共識，後續交通部與彰縣府及相關單位會攜手合作，案子能過是給予彰化建城300年最好的禮物，也是彰化建城300年來最大發展契機。

王惠美說，彰化縣民期盼20多年，嘉義市區鐵路高架化民雄段已經審查通過，而化市人口數是民雄的3倍，如果通過彰化市鐵路高架化的話，CP值絕對是3倍以上。

王惠美表示，彰化市鐵路高架化不只是交通建設，也是整個都市再造工程，站區將劃分鐵道文化專用區、車站專用區及商業區，公共運輸運具整合，配合車站周遭交通設施與配套規劃，並強化高架化沿線土地利用，提供彰化市舊城區所需要的商業、住宅及公共設施，帶動彰化市舊城區發展。

黃玉霖也在結論宣布，第一、縣府成立專案，針對違法建物及拆遷物權益做妥善處理。第二、扇形車庫及車站文資做妥善保存與活化。第三、配合彰化建城300年的歷史，請縣府與台鐵局妥善規劃彰化大車站計畫，透過運輸導向所謂TOD模式，進行計畫區內的容積移轉使用，尤其，車站站體朝高密度開發。第四、請縣府做好各車站聯外交通及道路的規劃。

縣府工務處長林漢斌表示，彰化市鐵路高架化以原線高架四軌布設方式規劃，以符合全國環島鐵路網發展政策，高架路段為穿越國道3號後自金馬陸橋北側爬坡，過大埔截水溝後降坡，計9.5公里，總建設經費399億元。為擴大高架化效益，將新設金馬和中央2座通勤車站；扇形車庫將動態保存，並成立鐵道文化園區，兼具古蹟活化功能。

(中時 )