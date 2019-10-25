由伊林名模領軍的「2019埕現台南品牌時尚秀」，今晚將在南美館2館登場，台南市長黃偉哲期許台南時尚產業走進國際，讓世界看見。（曹婷婷攝）

古都台南也很時尚！台南市政府經發局主辦「2019埕現台南品牌時尚秀」，邀集7個在地品牌和4月初前進米蘭設計大展的4位設計師之作，由伊林名模領軍走秀，透過服裝、配件鉅細靡遺展現台南完整的時尚產業鏈，明晚將走進南美館2館展演，彰顯藝術、時尚、生活沒有距離。

南美館2館化身時尚殿堂，40多名伊林模特兒在一樓大廳演繹台南在地品牌服飾、鞋帽、配件等，在地米蘭時尚髮型也特別贊助為模特兒妝點髮型，整場活動僅邀請廠商入內參觀，但為了讓市民也有參與感，特別在館外白牆投射LED螢幕，同步轉播，民眾也彷彿置身時尚趴。

活動代言人超模陳詠芯是台南人，昨天率先在記者會曝光，穿上明林蕾絲服飾，讓人眼睛一亮。

台南市長黃偉哲表示，台南不僅是古都、文化之都，也是眾神之都，因此擁有多元豐富的元素，他特別以大甲鎮瀾宮的媽祖為例，即便是歷史悠久的媽祖也要跟上時代的腳步，與時俱進，和現代科技結合，才能更貼近大家的生活。

他說，非常高興能在看台南看到時尚展演，他特別感謝「臺灣時尚產業聯盟」的莊龍隆理事長，號召許多台南在地時裝相關產業以及國內優秀設計師，以台南文化為元素，促成台南品牌時尚展，期待透過古都與時尚的結合，創造屬於台南的潮流，以台南為出發點，走向國際，讓世界看見台南。

經發局表示，「台南品牌時尚展」以「呈現台南生活本質，看見時尚本質的文化」為設計概念，主題名為「埕現」。今年4月初，市府曾集結台南在地紡織業者與國內外知名設計師，前進米蘭，參與設計界權威雜誌《INTERNI》年度設計大展，讓全世界看見台灣紡織產業及台南時裝設計實力。

經發局指出，台南品牌時尚展展覽呈現台灣豐沛設計能量與廠商優質的原料，動態秀之外，台南在地15家時尚業者，包含紡織、成衣、刺繡、袋包與內衣等業者，與知名西屹設計總監王士俊擔任策展人並共同創作15件藝術作品，即日起在南美館展出至11月10日。

(中時 )