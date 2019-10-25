韓國瑜雲林西螺「傾聽，與農民有約」座談會

針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌上午痛批前總統馬英九及藍營宛如「魔鬼中的魔鬼現形」，對此，國民黨總統參選人韓國瑜回嗆，手上有資源、立院過半但沒辦法讓台灣人民過幸福好日子、沒辦法讓經濟好、沒辦法讓台灣人民對未來有安全感，「這個才叫魔鬼！」

韓國瑜25日晚間在雲林西螺與農民座談後，接受媒體聯訪，記者問他對蘇貞昌「魔鬼中的魔鬼」說法有何評論，韓回嗆，什麼叫魔鬼中的魔鬼。蘇貞昌院長從政幾十年，還搞不清楚嗎？

他說，手上沒權力、沒資源的政黨，一點辦法都沒有，但一個政黨手上有權力，手上有資源，然後立法院過半，但是沒有辦法讓台灣人民過幸福的好日子，沒有辦法讓台灣經濟發展得非常的好，沒有辦法讓台灣人民對未來有安全感，這個才叫魔鬼。

針對陳同佳的案子，韓國瑜重申，蔡英文總統口口聲聲說，她最能保護中華民國的主權，廣大的台灣人民也希望蔡總統能夠保護中華民國的主權，但是蔡英文當了3年半的總統，斷交7國、很多過去可以參加的國際組織沒有辦法參加，而陳同佳在台灣殺了人，現在要回來台灣，我們政府不收，這個叫什麼維護主權？

韓國瑜痛批，這個完全是傷害中華民國的主權，所以他覺得民進黨政府針對陳同佳這個案子，前後的髮夾彎、轉彎，完全是政治考量，完全傷害我們中華民國的主權，希望執政的執政黨不可以再這樣戴著面具去騙人，一定要真正的維護中華民國主權。

另外，媒體問他是否曾向國民黨主席吳敦義提出不分區立委建議人選，韓國瑜直爽表示，有的，他跟吳敦義主席曾經針對不分區立委交換過意見，「沒錯、完全正確啊」，但他並沒有進一步披露推薦了哪些人。

而對於政論節目主持人謝震武在節目上花10幾分鐘批評他，韓國瑜沒有正面回應，僅簡短說：「謝謝大家對我...，我們大家一起來努力，謝謝啊！」

(中時 )