紀錄片《山田孝之的痛苦與榮耀》從山田孝之30歲時開始，花費5年共2045天的時間跟，前後歷經許多大家熟知的作品，包含電視劇《黑金丑島君》系列、《勇者義彥》系列及《AV帝王》等拍攝花絮、為了求好心切錄歌到半夜的拼勁揭秘，以及他從演員轉作製作人所面對的困境與低潮。

除了演員身份外，其實山田孝之一直都非常喜歡唱歌，2002年就曾以演唱電視劇《最喜歡了！五胞胎第四季》的主題曲發行了CD，而在2016年，他與離開傑尼斯事務所的藝人赤西仁，組了限定組合JINTAKA，並發行單曲《Choo Choo SHITAIN》，赤西仁形容：「我們久違的見了一面，發現彼此都在嘗試新東西，想法也挺接近，聊得很開心，他就說要跟我合作看看，我們之間非常有默契，不斷討論與嘗試，作品因此誕生。」

紀錄片中，可以看到身為演員的山田孝之，演唱會上台前的不安與緊張，但到了舞台上又和赤西仁一搭一唱默契十足的表演，果然什麼事都難不倒這位影壇奇才，表演結束後，連赤西仁都在後台大讚：「沒在唬爛，真的太讚了！我在娛樂圈那麼久，竟然還能遇到這種新鮮事！」而如此成功的合作，好友綾野剛也忍不住跟山田孝之表達抗議。

電影紀錄山田孝之（左起）、內田朝陽、綾野剛合作的畫面。（水元素提供）

而山田孝之、綾野剛及內田朝陽三人也在2018年底正式對外公布組成樂團「THE XXXXXX」，在當時引起軒然大波，有人以為他們是玩票性質，但事實上他們私下已經組團好幾年，並且以發行專輯及上台表演為目標，除了由山田孝之擔任主唱、綾野剛擔任吉他手、內田朝陽為合成器外，他們還自行作詞、作曲及編曲，紀錄片裡，可以看到在製作第一張單曲《Seeds》的幕後點滴。

山田孝之為了要克服英文發音及聲音力量，希望盡自己最大所能讓聽者享受其中，他一錄再錄直到半夜，等到歌曲完美無缺才結束錄音工作。電影11月8日在台上映。

(中時 )