周思潔睽違24年，推出新專輯《傻傻的花》，她曾17年內還清1億元債務，靠著正能量心態成為心靈導師，在各地開設心靈課程及講座，擁大批學生，她日前拍攝主打歌〈傻傻的花〉MV，有百餘位學生前來支持，並一同入鏡，讓她在現場感動淚崩。

周思潔坦承〈傻傻的花〉歌詞讓她想到過去的經歷，「此刻有這麼多同學願意為了我，給予協助及支持，讓我感到非常非常感激」，並表示該曲除了代表自己，也是給所有默默耕耘的人們鼓勵，「每個人都應該有重來的機會，無論從事什麼工作，面對什麼樣的逆境，即使被打擊了，也要學會自己勇敢站起來，因為人生的舞台，只要你夠努力，就有精彩盛開的一天。」

她憶起當初一看歌詞時，立刻被打動，先前一進錄音室配唱，也不免想到過去，當場熱淚盈眶，唱到第2遍時早已淚流滿面，十分感性。而出道超過40年的她，今年已近60歲，但整個工作團隊看到她近來像個新人般付出、學習一切，全都為她的敬業和毅力所佩服。

〈傻傻的花〉寫出周思潔近20多年來的心路歷程，她的經紀人說：「她在舞台上真如玫瑰般亮眼，然而，私底下的她到了這個年紀，仍如傻大姐般討喜可愛。」

(中時 )